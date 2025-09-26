Xiaomi анонсировала глобальную версию планшета Pad Mini: 8,8-дюймовый 3K-дисплей и Dimensity 9400+Цена — от $435
Устройство, ранее известное в Китае как Redmi K Pad, получило 8,8-дюймовый 3K-дисплей с частотой обновления 165 Гц и поддержкой HDR10, HDR Vivid и Dolby Vision. Экран сертифицирован TÜV Rheinland и оснащён режимами защиты зрения, включая DC Dimming и Circadian Friendly.
В основе устройства — процессор MediaTek Dimensity 9400+ с 3-нм техпроцессом, графикой Immortalis-G925 и выделенным NPU для ИИ-задач. Планшет работает на HyperOS 2 (Android 15) и поддерживает встроенные ИИ-инструменты: распознавание речи, переводчик, калькулятор, творческие сервисы и интеграцию с Google Gemini.
Аккумулятор ёмкостью 7500 мАч поддерживает быструю зарядку 67 Вт (58% за 30 минут) и обратную зарядку 18 Вт. Из дополнительного: до 12 ГБ LPDDR5X RAM, до 512 ГБ UFS 4.1, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два USB-C порта, стереодинамики с Dolby Atmos и поддержка стилуса Focus Pen.
Толщина корпуса — всего 6,46 мм, вес — 326 г. В ОАЭ цена новинки стартует с $435.