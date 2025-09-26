Xiaomi анонсировала глобальную версию планшета Pad Mini: 8,8-дюймовый 3K-дисплей и Dimensity 9400+

Устройство, ранее известное в Китае как Redmi K Pad, получило 8,8-дюймовый 3K-дисплей с частотой обновления 165 Гц и поддержкой HDR10, HDR Vivid и Dolby Vision. Экран сертифицирован TÜV Rheinland и оснащён режимами защиты зрения, включая DC Dimming и Circadian Friendly.

В основе устройства — процессор MediaTek Dimensity 9400+ с 3-нм техпроцессом, графикой Immortalis-G925 и выделенным NPU для ИИ-задач. Планшет работает на HyperOS 2 (Android 15) и поддерживает встроенные ИИ-инструменты: распознавание речи, переводчик, калькулятор, творческие сервисы и интеграцию с Google Gemini.