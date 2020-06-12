Xiaomi анонсировала новый мощный ноутбук Mi Notebook Pro 15 на Intel Core i7 последнего поколения
Устройство, как и прошлое поколение, получило дисплей диагональю 15.6 дюймов с разрешением 1920 х 1080 пикселей. В качестве защиты экрана выступает стекло Corning Gorilla Glass 3. Еще из интересных особенностей дисплея можно отметить крайне малую ширину рамки (6,52 мм), а также 100% охват цветового пространства sRGB.
Работает ноутбук на базе процессора Intel Core i7-10510U с частотой от 1,8 до 4,9 ГГц. В качестве дискретной видеокарты выступает NVIDIA GeForce MX350 с 2 ГБ памяти. Оперативной памяти в устройстве 16 ГБ, а постоянной SSD-памяти аж 1 ТБ! К слову, стоит отметить, что устройство имеет и более упрощенную модификацию на базе Intel Core i5-10210U с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной.
Что же касательно цены, то за версию на базе Core i7 в Китае просят 989 долларов, а за версию на Core i5 уже 805 долларов.