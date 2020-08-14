Xiaomi анонсировала новый недорогой игровой ноутбук с экраном 144 Гц

Размер дисплея ноутбука, как и твердили утечки, составляет 16,1 дюйма, при этом на выбор есть несколько модификаций устройства: на базе Intel Core i5-10200H, Intel Core i5-10300H и Intel Core i7-10750H. Что интересно, во всех трех версиях объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а постоянной SSD-памяти - 512 ГБ. Но, учитывая, что в ноутбуке имеется аж два слота DDR4 и M.2, то объем обеих видов памяти можно изменить по своему усмотрению.