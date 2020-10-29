Ноутбуки и планшеты
Сегодня 17:02
Xiaomi анонсировала новый ноутбук Mi Notebook 14
На базе процессора Intel Core i3 10-го поколения
Сегодня китайская компания Xiaomi, в лице вице-президента компании Кумар Джейна, анонсировала новый ноутбук Mi Notebook 14 .
Об этом представитель компании заявил на своей странице в социальной сети Twitter. Так, по его словам, построен ноутбук будет на базе процессора Intel Core i3 10-го поколения. Помимо этого глава Xiaomi India поделился постером, на котором изображена грядущая новинка. На нем же можно заметить и некоторые особенности Mi Notebook 14. В частности, стало известно, что ноутбук оснастят SSD на 256 ГБ.
Также отмечается и наличие интегрированной в устройство веб-камеры. Вес грядущего ноутбука составит 1,5 кг. Стоимость, на сегодняшний день, неизвестна. Сам Кумар Джейна пообещал, что ноутбук будет выпущен уже в скором времени.