Xiaomi анонсировала планшеты Pad 6 и 6 Pro с прицелом на игры

Обновлённая прошивка MIUI Pad 14 обещает увеличить производительность устройств на 11% и ускорить запуск игр на 70%. Объём оперативной памяти составляет от 6 до 8 ГБ для Pad 6 и от 8 до 12 ГБ для Pad 6 Pro. Встроенная память варьируется от 128 до 512 ГБ.