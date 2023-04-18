Xiaomi анонсировала планшеты Pad 6 и 6 Pro с прицелом на игры

Xiaomi анонсировала планшеты Pad 6 и 6 Pro с прицелом на игрыПриятно удивила цена
Xiaomi порадовала поклонников, представив на своём мероприятии сразу два игровых планшета — Pad 6 и Pad 6 Pro. Устройства получили разные характеристики и, как итог, цены.
Обе модели получили 11-дюймовые дисплеи с разрешением 2,8К, соотношением сторон 16:10, но разной частотой обновления: у Pad 6 это 120 Гц, а у Pad 6 Pro – 144 Гц.
«Под капотом» у Pad 6 находится процессор Snapdragon 870, а у старшей модели – Snapdragon 8+ Gen 1. Разработчики сделали особый акцент на системе охлаждения у Pad 6 Pro, которая позволяет выдавать стабильные 58,7 кадров в секунду даже после 30 минут игры.
Обновлённая прошивка MIUI Pad 14 обещает увеличить производительность устройств на 11% и ускорить запуск игр на 70%. Объём оперативной памяти составляет от 6 до 8 ГБ для Pad 6 и от 8 до 12 ГБ для Pad 6 Pro. Встроенная память варьируется от 128 до 512 ГБ.
Цены на планшеты начинаются от $315 за Xiaomi Pad 6 и от $394 за Pad 6 Pro.