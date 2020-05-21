Xiaomi анонсировала презентацию нового игрового ноутбука
При этом анонс произошел достаточно интересным образом: компания задала вопрос пользователям, какой, по их мнению, размер экрана идеально подходит для таких задач как игры. Ответа от самой Xiaomi на данный вопрос так и не последовало, но она компания пообещала дать его в рамках пресс-конференции, посвященной анонсу смартфона Redmi 10X — именно там будет представлен новый ноутбук, на игровое предназначение которого компания очень жирно намекнула самим вопросом, RedmiBook.
Напомним, что судя по последним данным, новинка будет работать на базе базе процессора AMD Ryzen 4000, при этом на выбор будет сразу две модификации: с Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U. Помимо этого новый RedmiBook получит 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной SSD-памяти. Анонс как ноутбука, так и Redmi 10X состоится уже совсем скоро — 26 мая текущего года.