Xiaomi анонсировала презентацию нового игрового ноутбука

При этом анонс произошел достаточно интересным образом: компания задала вопрос пользователям, какой, по их мнению, размер экрана идеально подходит для таких задач как игры. Ответа от самой Xiaomi на данный вопрос так и не последовало, но она компания пообещала дать его в рамках пресс-конференции, посвященной анонсу смартфона Redmi 10X — именно там будет представлен новый ноутбук, на игровое предназначение которого компания очень жирно намекнула самим вопросом, RedmiBook.