Xiaomi анонсировала Redmi Book 16 (2025) с новым ИИ-процессором Intel

Опубликовано 27 декабря 2024, 07:431 мин.
Xiaomi анонсировала Redmi Book 16 (2025) с новым ИИ-процессором IntelБольше подробностей ждем на презентации Redmi Turbo 4
Xiaomi анонсировала новый Redmi Book 16 (2025), который будет представлен на грядущем мероприятии Turbo 4.
Ноутбук обещает сочетать легкость, высокую производительность и длительное время автономной работы.
Устройство станет одним из первых на рынке, оснащенным новейшим процессором Intel с поддержкой ИИ. Это позволит оптимизировать энергопотребление и обеспечить до 19 часов работы без подзарядки. Т
акже ноутбук работает на операционной системе Xiaomi Surge OS 2 и поддерживает интеллектуальную экосистему Xiaomi.
Одновременно с этим компания представит смартфон Redmi Turbo 4 с процессором Dimensity 8400-Ultra.
Новый чип отличается восьмиядерной архитектурой Cortex-A725 с частотой до 3.25 ГГц, улучшенной производительностью на 10% и сниженным энергопотреблением на 35%.