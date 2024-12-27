Xiaomi анонсировала Redmi Book 16 (2025) с новым ИИ-процессором Intel

Ноутбук обещает сочетать легкость, высокую производительность и длительное время автономной работы.

Устройство станет одним из первых на рынке, оснащенным новейшим процессором Intel с поддержкой ИИ. Это позволит оптимизировать энергопотребление и обеспечить до 19 часов работы без подзарядки. Т

акже ноутбук работает на операционной системе Xiaomi Surge OS 2 и поддерживает интеллектуальную экосистему Xiaomi.

Одновременно с этим компания представит смартфон Redmi Turbo 4 с процессором Dimensity 8400-Ultra.

Новый чип отличается восьмиядерной архитектурой Cortex-A725 с частотой до 3.25 ГГц, улучшенной производительностью на 10% и сниженным энергопотреблением на 35%.