Xiaomi готовит анонс нового ноутбука с 3,5К-дисплеем и OLED-матрицей

На последнем рынке из перечисленных выше компания также готовится выпустить свой ноутбук — Mi Laptop Pro. По данным интернет-инсайдеров, устройство будет представлено уже в конце текущего месяца.

Его отличительной особенностью станут качественный 14-дюймовый 2К-дисплей с частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10. При этом, пишет Gizmochina, в его основу ляжет процессор Intel 11-го поколения, а также дискретная видеокарта NVIDIA MX450.

Но будет и ещё более интересная модель. Размер её экрана составит уже 15 дюймов, а разрешение — 3,5К. Технология производства дисплея сменится с IPS на OLED. В остальном ноутбук будет похож на младшую модель — всё та же Intel 11-го поколения, всё та же NVIDIA MX450.

Ни цен, ни примерных сроков начала продаж инсайдеры пока не опубликовали.