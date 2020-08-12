Xiaomi готовит анонс новой линейки недорогих игровых ноутбуков

На данный момент неизвестно, какие именно процессор, память и прочие составляющие будут использоваться при производстве ноутбуков, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что устройства будут недорогими (выходить они все же будут под брендом Redmi), а также то, что создаются они именно в сегменте игровых девайсов.