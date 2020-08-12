Ноутбуки и планшеты
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Xiaomi готовит анонс новой линейки недорогих игровых ноутбуков
Китайский техногигант не перестает радовать фанатов
Как стало известно, прямо сейчас Xiaomi готовит анонс новой линейки недорогих игровых ноутбуков. Выходить устройства будут под брендом Redmi, а в качестве названия линейке выступит емкое “Redmi G”.
На данный момент неизвестно, какие именно процессор, память и прочие составляющие будут использоваться при производстве ноутбуков, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что устройства будут недорогими (выходить они все же будут под брендом Redmi), а также то, что создаются они именно в сегменте игровых девайсов.
Учитывая то, что анонс ноутбуков линейки Redmi G ожидается уже 14 августа, можно предположить, что первые подробности о мобильных ПК появятся уже завтра, накануне официального мероприятия посвященного им.