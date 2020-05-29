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Xiaomi намекнула на скорый анонс нового ноутбука Mi Notebook
Компания в очередной раз не стала брать перерыв после недавнего анонса Redmibook
Индийское представительство Xiaomi, через свой официальный Twitter-аккаунт, обратилось к Asus, Acer, HP, Lenovo и Dell. Компания заявила о том, что “им пришла пора встретиться на новом для компании рынке”. Судя по всему, таким образом компания намекнула как конкурентам, так и своим пользователям на скорый анонс нового ноутбука Mi Notebook.
Что интересно, версию со скорым анонсом нового ноутбука поддерживают и многочисленные интернет-инсайдеры, не раз заявлявшие о том, что уже совсем скоро Xiaomi India проведет мероприятие, на котором покажет новую модель ноутбука Xiaomi Mi Notebook, характеристики которой пока не сообщаются.
Напомним, что более года назад Xiaomi уже анонсировала ноутбук Xiaomi Mi Notebook 15.6 в Китае — судя по всему, именно его продолжение стоит ждать в Индии. Вероятнее всего, в нем можно ожидать появления процессоров Intel Core последнего поколения.
Hey there 👋, @Dell_IN, @Acer_India, @HPIndia, @Lenovo_in, @ASUSIndia.— Mi India (@XiaomiIndia) May 28, 2020
We guess it's time to say, Hello! pic.twitter.com/5jYcriEeFQ