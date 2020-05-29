Xiaomi намекнула на скорый анонс нового ноутбука Mi Notebook

Что интересно, версию со скорым анонсом нового ноутбука поддерживают и многочисленные интернет-инсайдеры, не раз заявлявшие о том, что уже совсем скоро Xiaomi India проведет мероприятие, на котором покажет новую модель ноутбука Xiaomi Mi Notebook, характеристики которой пока не сообщаются.

Напомним, что более года назад Xiaomi уже анонсировала ноутбук Xiaomi Mi Notebook 15.6 в Китае — судя по всему, именно его продолжение стоит ждать в Индии. Вероятнее всего, в нем можно ожидать появления процессоров Intel Core последнего поколения.