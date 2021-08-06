Xiaomi назвала дату анонса нового планшета Mi Pad 5 с поддержкой фирменного стилуса

Xiaomi назвала дату анонса нового планшета Mi Pad 5 с поддержкой фирменного стилусаДа, это случится одновременно с анонсом Mi Mix 4
Видимо, компания наконец-то готова исправиться и представить нам новое поколение устройства — Mi Pad 5. По крайней мере, это следует из тизер-постера, опубликованного Xiaomi, о котором пишет Gizmochina.
На изображении видны очертания нового планшета бренда, а также то, что он будет поддерживать фирменный стилус — прямо как iPad от Apple. При этом на том же постере можно увидеть, что анонс устройства состоится одновременно с другой долгожданной новинкой — смартфоном Mi Mix 4 с камерой-невидимкой.
Как и новый Mix, Mi Pad 5 покажут 10 августа 2021 года.
На данный момент в сети ходит множество слухов о грядущем планшете. Есть даже версия, согласно которой Xiaomi представит сразу несколько продуктов в рамках одной линейки. Якобы базовый вариант получит чип Snapdragon 860, а более продвинутая версия — Snapdragon 870.
Так это или нет — узнаем уже совсем скоро. 10 августа — это ближайший вторник.