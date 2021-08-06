Xiaomi назвала дату анонса нового планшета Mi Pad 5 с поддержкой фирменного стилуса

Видимо, компания наконец-то готова исправиться и представить нам новое поколение устройства — Mi Pad 5. По крайней мере, это следует из тизер-постера, опубликованного Xiaomi, о котором пишет Gizmochina.

На изображении видны очертания нового планшета бренда, а также то, что он будет поддерживать фирменный стилус — прямо как iPad от Apple. При этом на том же постере можно увидеть, что анонс устройства состоится одновременно с другой долгожданной новинкой — смартфоном Mi Mix 4 с камерой-невидимкой.