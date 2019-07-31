Xiaomi назвала дату анонса своего нового игрового ноутбука

Так, если верить утечкам, в новом игровом ноутбуке от Xiaomi будут использоваться топовые видеокарты Nvidia GeForce RTX 2060 и GTX 1660 Ti, в зависимости от версии устройства, а также наконец-то появится экран с частотой обновления 144 Гц! Это уже официально подтвержденный компанией факт. Помимо всего прочего, заместитель генерального менеджера Xiaomi по разработке ноутбуков сообщил, что устройства поступят в продажу сразу же после презентации.