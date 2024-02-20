Xiaomi объявила о «новой вехе в бизнесе ноутбуков» компании со скорым анонсом Redmi Book Pro 2024

Это устройство, разработанное с учетом современных требований к производительности и мобильности, будет оснащено мощным процессором Intel Ultra 5/7 и высококачественным экраном разрешением 3.1K с обновлением изображения до 165 Гц.

Новинка также сможет похвастаться стильным дизайном с узкими рамками экрана, а его мощность будет достигать до 70 Вт.

По словам Xiaomi, благодаря инновационной системе охлаждения и оптимизированной энергопотребляемости, устройство способно работать без подзарядки в течение целого дня.

Лу Вейбинг, президент международного отдела Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Xiaomi, подчеркнул важность совместной офисной работы в будущем.

Он отметил, что ноутбуки должны эффективно взаимодействовать с мобильными устройствами, именно поэтому Xiaomi интегрировала свой бизнес ноутбуков с отделом мобильных телефонов и разработала уникальную операционную систему Xiaomi HyperOS.