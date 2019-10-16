Ноутбуки и планшеты
Сегодня 16:12
Xiaomi официально подтвердила разработку дешевых ноутбуков на базе процессоров AMD
Недорогие ноутбуки станут еще дешевле
Последнее время по сети ходило множество слухов о том, что Redmi планирует представить новые ноутбуки, которые будут работать на базе чипов от AMD. Сейчас же компания официально подтвердила данный факт, опубликовав в сети соответствующий постер.
По данным самой компании, ноутбуки RedmiBook 14 Enhanced Edition с процессорами AMD на борту появятся уже 21 октября. Судя по всему, устройства будут заметно дешевле своих “братьев”, работающих на базе процессоров от Intel. Что интересно, несмотря на более низкую цену, RedmiBook с AMD-процессором сможет похвастаться более производительным интегрированным графическим ядром.
Также известна и модель процессора, который Redmi использует в своем обновленном ноутбуке — сердцем новинок окажутся новейшие мобильные AMD линейки Ryzen 3000. Скорее всего, это будут Ryzen 5 3500U и Ryzen 7 3700U.
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