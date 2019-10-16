Xiaomi официально подтвердила разработку дешевых ноутбуков на базе процессоров AMD

По данным самой компании, ноутбуки RedmiBook 14 Enhanced Edition с процессорами AMD на борту появятся уже 21 октября. Судя по всему, устройства будут заметно дешевле своих “братьев”, работающих на базе процессоров от Intel. Что интересно, несмотря на более низкую цену, RedmiBook с AMD-процессором сможет похвастаться более производительным интегрированным графическим ядром.