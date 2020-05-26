Xiaomi официально представила новую линейку ноутбуков RedmiBook Ryzen Edition

Известно, что все модели оснащены IPS экранами с разрешением Full HD. Всего в линейке представлено три модели, основные отличия которых заключаются в размере дисплея. Так, компания представила 13-дюймовую модель, 14-дюймовую, а ноутбук с экраном в 16 дюймов. Флагманская модель RedmiBook 16 Ryzen Edition оснащена аккумулятором емкостью в 46 Втч, что обеспечивает автономную работу на 12 часов. Кроме того, ноутбук имеет поддержку технологии быстрой зарядки, благодаря чему его можно зарядить до 50% всего за 38 минут.

Что касается стоимости, то если 16- и 13-дюймовые модели можно приобрести за 530 долларов, то цена 14-дюймовой составляет 520. Уже сегодня на китайском рынке можно оформить предзаказ, тогда как розничные продажи начнутся в начале июня.