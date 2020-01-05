Xiaomi оснастит свои ноутбуки новым поколением процессоров от AMD

Наибольший интерес представляет тот факт, что именно ноутбуки Xiaomi получат поддержку чипа от AMD, так как благодаря этому и без того недорогие устройства китайской компании могут стать еще дешевле, что как минимум нам с вами, простым пользователям, на руку. Так, на популярном интернет-сервисе Reddit было опубликовано изображение, гласящее о том, что в одном из грядущих ноутбуков Xiaomi появится Ryzen 7 4700U. И здесь же нам демонстрируются и его параметры: 8 ядер и 8 потоков, частота от 2 до 4,2 ГГц. Но вряд ли Xiaomi остановится лишь на одном варианте процессора, а значит нас вполне может ожидать и появление ноутбука, основанного на флагманском Ryzen 7 4800U.