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Xiaomi оснастит свои ноутбуки новым поколением процессоров от AMD

Что может сделать устройства еще более дешевыми, чем прежде
AMD еще только предстоит анонсировать новое поколение собственных процессоров для ноутбуков — мероприятие, в рамках которого это все произойдет, ожидается 7 января на CES 2020. Но несмотря на то, что новинка официально еще не представлена, в сеть уже утекла информация о том, что новые ноутбуки HP и Xiaomi будут построены как раз на базе Ryzen 4000U.

Наибольший интерес представляет тот факт, что именно ноутбуки Xiaomi получат поддержку чипа от AMD, так как благодаря этому и без того недорогие устройства китайской компании могут стать еще дешевле, что как минимум нам с вами, простым пользователям, на руку. Так, на популярном интернет-сервисе Reddit было опубликовано изображение, гласящее о том, что в одном из грядущих ноутбуков Xiaomi появится Ryzen 7 4700U. И здесь же нам демонстрируются и его параметры: 8 ядер и 8 потоков, частота от 2 до 4,2 ГГц. Но вряд ли Xiaomi остановится лишь на одном варианте процессора, а значит нас вполне может ожидать и появление ноутбука, основанного на флагманском Ryzen 7 4800U.

Другие источники утверждают, что новое поколение процессоров AMD появятся не только на устройствах от HP и Xiaomi, но также и на некоторых моделях Acer. Правда это или очередная утка — покажет время. А ждать, как можно понять из даты анонса новинки, осталось не так уж и долго.

Автор: Лилик Ми