Xiaomi отложила анонс нового планшета Mi Pad 5

К сожалению, источники не указали причину смены планов бренда. Но зато появились свежие подробности об устройстве, пишет ITHome. Так, например, инсайдеры заявили, что Mi Pad 5 будет представлен в двух версиях: с 120 и 144 Гц дисплеями. Также устройства получат чёрную версию и поддержку фирменного стилуса.

В основу новых планшетов Xiaomi должны лечь чипы от двух разных производителей: Dimensity 1200 от MediaTek в «базовом» Mi Pad 5 и Snapdragon 870 от Qualcomm в Mi Pad 5 Pro.