Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 11:10
Xiaomi отложила анонс нового планшета Mi Pad 5
Зато в сети появились свежие подробности о новинке
Многие фанаты Xiaomi ждали 29 марта, так как в этот день компания должна была представить свой новый планшет — Xiaomi Mi Pad 5. Но, судя по последним данным, ИТ-гигант всё же отложил анонс новинки на более поздний срок.
К сожалению, источники не указали причину смены планов бренда. Но зато появились свежие подробности об устройстве, пишет ITHome. Так, например, инсайдеры заявили, что Mi Pad 5 будет представлен в двух версиях: с 120 и 144 Гц дисплеями. Также устройства получат чёрную версию и поддержку фирменного стилуса.
В основу новых планшетов Xiaomi должны лечь чипы от двух разных производителей: Dimensity 1200 от MediaTek в «базовом» Mi Pad 5 и Snapdragon 870 от Qualcomm в Mi Pad 5 Pro.