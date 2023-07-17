Xiaomi перевыпустила Redmi Book Pro 15, но уже на базе новейшего процессора Ryzen 7 7840HS

Ранее в ассортименте компании уже были модели с процессорами Intel Core и AMD Ryzen 6000.

Новый ноутбук основан на AMD Ryzen 7 7840HS архитектуры Zen 4, который имеет 8 ядер и 16 потоков. С тактовой частотой до 5,1 ГГц и встроенной графикой Radeon 780M с 12 вычислительными блоками, этот процессор обеспечивает мощные вычислительные возможности и графическую производительность.

Redmi Book Pro 15 Ryzen Edition получил алюминиевый корпус и тонкий дизайн. Его 15-дюймовый экран отображает картинку в разрешении 3,2K с частотой обновления до 120 Гц и яркостью 500 нит.

О портах и аккумуляторе информация пока отсутствует, но ожидается, что они будут идентичны предыдущей модели Redmi Book Pro 15 2022.

Цена нового ноутбука пока не раскрыта. Но есть предположение, что он будет продаваться по цене около $700. Ноутбук поступит в продажу в китайских магазинах уже 19 июля.