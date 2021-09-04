Xiaomi поднимет цену нового планшета в России на 40% в сравнении с китайской

Российский покупатель увидит планшет в двух вариантах цветов – чёрном и белом. Устройство построено на чипе Qualcomm Snapdragon 860, имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Дисплей 11’’ разрешением 2560 x 1600 пикселей с частотой обновления 120 Гц. А также 4 динамика, аккумулятор ёмкостью 8720 мАч и 2 камеры 8 и 13 Мп.

Официальная цена в регионе ЕАС утекла в сеть благодаря предзаказу в одном из белорусских онлайн-магазинов: 1200 BYN, или 480 долларов. Для сравнения, в Китае Mi Pad 5 стоит 310 долларов – разница в 40%. И стоить будет планшет, по предварительной информации, 35000 рублей.

Отмечается, что в отличие от китайских планшетов, те, что будут продаваться у нас, будут укомплектованы USB-проводом и зарядным устройством.