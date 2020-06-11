Xiaomi показала новый ноутбук Mi Notebook на видео накануне сегодняшнего анонса

Видеоролик с еще не представленным устройством был опубликован в Twitter-аккаунте Xiaomi India. В тизере можно увидеть, что устройство сохранит минималистичный дизайн, максимально схожий с MacBook от Apple.

Помимо этого, компания рассказала о том, что новинка будет “ультратонкой” и “ультралегкой”, а в качестве постоянной памяти ноутбука выступит SSD-накопитель, работающий в 30 раз быстрее, чем жесткие диски.

Напомним, что вместе с ноутбуком, Xiaomi также представит новое поколение фирменных фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 5. Устройство, судя по имеющимся данным, получит поддержку NFC-платежей по всему миру, увеличенный цветной дисплей, а также 11 спортивных режимов (в Mi Band 4 их было не более 6).