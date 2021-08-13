Xiaomi показала свой новый ноутбук с подсветкой клавиатуры

Судя по опубликованным снимкам, грядущий ноутбук Mi получит металлическую конструкцию. Кроме двух снимков неанонсированного устройства представитель китайского гиганта ничем больше не делился, в связи с чем характеристики ноутбука остаются в тайне.

Отметим, что ранее управляющий директор Xiaomi India Ману Кумар Джайн (Manu Kumar Jain) сообщил, что производитель готовится к проведению презентации Mi Smarter Living 2022. Пройти она должна или в этом месяце или в следующем. Предполагается, что в рамках данного события и будет официально представлен новый ноутбук с подсветкой клавиатуры.