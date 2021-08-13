Xiaomi показала свой новый ноутбук с подсветкой клавиатуры

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 09:59
Xiaomi показала свой новый ноутбук с подсветкой клавиатурыДата анонса не раскрывается
Китайская компания Xiaomi, в лице своего главного бизнес-директора Рагху Редди (Raghu Reddy), поделилась новыми изображениями, на которых можно увидеть еще неанонсированный ноутбук.
Судя по опубликованным снимкам, грядущий ноутбук Mi получит металлическую конструкцию. Кроме двух снимков неанонсированного устройства представитель китайского гиганта ничем больше не делился, в связи с чем характеристики ноутбука остаются в тайне.
Отметим, что ранее управляющий директор Xiaomi India Ману Кумар Джайн (Manu Kumar Jain) сообщил, что производитель готовится к проведению презентации Mi Smarter Living 2022. Пройти она должна или в этом месяце или в следующем. Предполагается, что в рамках данного события и будет официально представлен новый ноутбук с подсветкой клавиатуры.