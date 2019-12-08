Xiaomi похвасталась компактностью нового бюджетного ноутбука Redmi

Кроме того, производитель акцентирует внимание на легкости ноутбука, благодаря чему его можно держать с помощью трех пальцев.

Что касается технических характеристик, то сообщается, что RedmiBook 13 будет работать на базе Intel Core 10-го поколения. Ноутбук оснащен видеокартой Nvidia GeForce MX250, а также мощной системой охлаждения, которая оборудована рядом тепловых трубок.