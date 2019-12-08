Ноутбуки и планшеты
Сегодня 10:36
Xiaomi похвасталась компактностью нового бюджетного ноутбука Redmi
Речь о RedmiBook 13
Несмотря на то, что презентация нового ноутбука RedmiBook 13 назначена на 10 декабря, в сети уже распространились его первые изображения. По словам китайских СМИ, новинка позиционируется как премиальный ноутбук Redmi, на что намекает новый дизайн крышки с наименованием бренда и строкой текста. Предполагается, что надпись Redmi будет подсвечиваться.
В качестве преимуществ выделяется компактность устройства. Так, в дополнении к тизеру было указано, что площадь ноутбука даже меньше бумажного листа формата А4, что позволит ему с легкостью помещаться в женской сумке.
Кроме того, производитель акцентирует внимание на легкости ноутбука, благодаря чему его можно держать с помощью трех пальцев.
Что касается технических характеристик, то сообщается, что RedmiBook 13 будет работать на базе Intel Core 10-го поколения. Ноутбук оснащен видеокартой Nvidia GeForce MX250, а также мощной системой охлаждения, которая оборудована рядом тепловых трубок.