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Xiaomi представила более дешёвый аналог MacBook Pro 14" со 120 Гц дисплеем

Разумеется, не обошлось без ухудшений на фоне яблочного ноутбука
Пока весь мир обсуждает релиз новейших MacBook Pro 14” и 16” от Apple, Xiaomi продолжает делать своё дело — анонсировать аналогичные купертиновским устройства, но по более низкой цене.
Xiaomi представила более дешёвый аналог MacBook Pro 14" со 120 Гц дисплеем

На этот раз речь идёт о ноутбуке Mi Notebook Pro 14 Ryzen Edition. И да, разумеется это не повторяющий 1 к 1 MacBook ноутбук. Но здесь также есть 14-дюймовый дисплей с разрешением 2,5К и частотой обновления 120 Гц.

В основу девайса лёг процессор Ryzen 5 5600H от AMD. Есть модификация на базе Ryzen 7 5800H. За них попросят 830 и 910 долларов (58,7 и 64,4 тыс рублей) соответственно. Для сравнения, минимальная версия MacBook Pro 14” стоит 190 тыс рублей.

Xiaomi представила более дешёвый аналог MacBook Pro 14" со 120 Гц дисплеем

Из прочих «интересностей» ноутбуков Xiaomi можно отметить полноразмерную клавиатуру с подсветкой, адаптер Wi-Fi 6, веб-камеру с разрешением 720p и аккумулятор ёмкостью 56 Вт·ч, поддерживающий быструю зарядку на 100 Вт (от 0 до 50% устройство заряжается за 37 минут).

Источник: MyDrivers
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