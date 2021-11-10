Xiaomi представила более дешёвый аналог MacBook Pro 14" со 120 Гц дисплеем

На этот раз речь идёт о ноутбуке Mi Notebook Pro 14 Ryzen Edition. И да, разумеется это не повторяющий 1 к 1 MacBook ноутбук. Но здесь также есть 14-дюймовый дисплей с разрешением 2,5К и частотой обновления 120 Гц.

В основу девайса лёг процессор Ryzen 5 5600H от AMD. Есть модификация на базе Ryzen 7 5800H. За них попросят 830 и 910 долларов (58,7 и 64,4 тыс рублей) соответственно. Для сравнения, минимальная версия MacBook Pro 14” стоит 190 тыс рублей.