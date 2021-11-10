Xiaomi представила более дешёвый аналог MacBook Pro 14" со 120 Гц дисплеем

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 15:31
1 мин.
Xiaomi представила более дешёвый аналог MacBook Pro 14" со 120 Гц дисплеемРазумеется, не обошлось без ухудшений на фоне яблочного ноутбука
Пока весь мир обсуждает релиз новейших MacBook Pro 14” и 16” от Apple, Xiaomi продолжает делать своё дело — анонсировать аналогичные купертиновским устройства, но по более низкой цене.
На этот раз речь идёт о ноутбуке Mi Notebook Pro 14 Ryzen Edition. И да, разумеется это не повторяющий 1 к 1 MacBook ноутбук. Но здесь также есть 14-дюймовый дисплей с разрешением 2,5К и частотой обновления 120 Гц.
В основу девайса лёг процессор Ryzen 5 5600H от AMD. Есть модификация на базе Ryzen 7 5800H. За них попросят 830 и 910 долларов (58,7 и 64,4 тыс рублей) соответственно. Для сравнения, минимальная версия MacBook Pro 14” стоит 190 тыс рублей.
Из прочих «интересностей» ноутбуков Xiaomi можно отметить полноразмерную клавиатуру с подсветкой, адаптер Wi-Fi 6, веб-камеру с разрешением 720p и аккумулятор ёмкостью 56 Вт·ч, поддерживающий быструю зарядку на 100 Вт (от 0 до 50% устройство заряжается за 37 минут).
Источник: MyDrivers