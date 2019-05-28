Xiaomi представила мощный бюджетный ноутбук Redmi

Компания Xiaomi представила сегодня первый ноутбук в линейке бренда Redmi. Устройство получило название RedmiBook 14, сочетает производительность с доступностью.

Ноутбук оснащается 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD с тонкими рамками, процессорами Intel Core i5 или i7 восьмого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и графикой NVIDIA GeForce MX 250.

Толщина составляет 17,95 мм, а весит ноутбук 1,5 кг. Заявленное время автономной работы достигает 10 часов. Аккумулятор омжно зарядить на 50% за 35 минут, если ноутбук выключен.

Цены на RedmiBook 14 стартуют от 578 долларов и заканчиваются 723 долларами за топовую конфигурацию. Продажи в Китае начнутся 11 июня 2019 года.