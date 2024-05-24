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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 24 мая 2024, 08:32
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Xiaomi представила недорогой планшет Poco Pad с поддержкой стилуса и внешней клавиатуры

Опять же, по приятной цене
Xiaomi представила свой первый планшет под брендом Poco — Poco Pad.
Xiaomi представила недорогой планшет Poco Pad с поддержкой стилуса и внешней клавиатуры
© GSMArena

Новинка предлагает отличные характеристики по доступной цене. Устройство оснащено 12.1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает управление стилусом Poco Smart Pen.

Внутри установлен чипсет Snapdragon 7s Gen 2, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ внутреннего накопителя.

Хранилище можно расширить до 1.5 ТБ с помощью карты памяти. Питание планшета обеспечивает двойной аккумулятор емкостью 10 000 мАч, позволяющий воспроизводить видео до 16 часов. Зарядка осуществляется мощностью 33 Вт.

Xiaomi представила недорогой планшет Poco Pad с поддержкой стилуса и внешней клавиатуры
© GSMArena

Poco Pad работает на HyperOS, предлагающей функции повышения многозадачности.

Система позволяет подключать планшет к смартфону для трансляции экрана, быстрой передачи файлов и общего буфера обмена. Стоимость Poco Pad составляет $329, а стилус и клавиатура продаются отдельно за $59 и $79 соответственно. Да, для планшета также была выпущена фирменная клавиатура.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#POCO
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#планшет
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#XIAOMI