Xiaomi представила недорогой планшет Poco Pad с поддержкой стилуса и внешней клавиатуры

Xiaomi представила недорогой планшет Poco Pad с поддержкой стилуса и внешней клавиатурыОпять же, по приятной цене
Новинка предлагает отличные характеристики по доступной цене. Устройство оснащено 12.1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает управление стилусом Poco Smart Pen.
Внутри установлен чипсет Snapdragon 7s Gen 2, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ внутреннего накопителя.
Хранилище можно расширить до 1.5 ТБ с помощью карты памяти. Питание планшета обеспечивает двойной аккумулятор емкостью 10 000 мАч, позволяющий воспроизводить видео до 16 часов. Зарядка осуществляется мощностью 33 Вт.
Poco Pad работает на HyperOS, предлагающей функции повышения многозадачности.
Система позволяет подключать планшет к смартфону для трансляции экрана, быстрой передачи файлов и общего буфера обмена. Стоимость Poco Pad составляет $329, а стилус и клавиатура продаются отдельно за $59 и $79 соответственно. Да, для планшета также была выпущена фирменная клавиатура.