Xiaomi представила недорогой планшет Poco Pad с поддержкой стилуса и внешней клавиатуры

Poco Pad работает на HyperOS, предлагающей функции повышения многозадачности.

Система позволяет подключать планшет к смартфону для трансляции экрана, быстрой передачи файлов и общего буфера обмена. Стоимость Poco Pad составляет $329, а стилус и клавиатура продаются отдельно за $59 и $79 соответственно. Да, для планшета также была выпущена фирменная клавиатура.