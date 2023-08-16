Xiaomi представила недорогой планшет Redmi Pad SE с 3,5 мм аудиоджеком за $218

Устройство работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 680 и предлагается в трёх вариантах: 4/128 ГБ за $218, 6/128 ГБ за $229 и 8/128 ГБ за $272.

Из прочего стоит отметить, что Redmi Pad SE оснащён аккумулятором на 8000 мАч, 8-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

Планшет также предлагает четыре стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и работает на операционной системе Android 13 с установленной поверх оболочкой MIUI 14.