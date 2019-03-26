Xiaomi представила ноутбук Mi Notebook Air 12.5 (2019) за 500 долларов

Компания Xiaomi представила сегодня в Китае новую модель ноутбука Mi Notebook Air 12.5. Ноутбук 2019 года выпуска основывается на процессорах Intel Core восьмого поколения и стал заметно производительнее прошлого поколения.

Ноутбук в металлическом корпусе отличается тонкостью — 12,9 мм и лёокгстью — 1,07 кг. Он оснащается 12,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1080 x 1920 пикселей), процессорами Intel Core M3 или i5 восьмого поколения.

Базовая модель Mi Notebook Air 12.5 (2019) с процессором Intel Core M3, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ на твердотельном накопителе обойдётся в 536 долларов. Версия с 256 ГБ — в 596 долларов. Модель с Intel Core i5, 4 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ — в 640 долларов. Продажи начнутся 28 марта 2019 года.