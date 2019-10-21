Xiaomi представила ноутбук на последнем поколении процессоров Intel
Так, Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition построен на базе процессоров Intel Core 10-го поколения — максимальная версия ноутбука будет работать на базе Intel Core i7-10510U, а базовая на Intel Core i5-10210U. Но как было сказано чуть ранее, также обновилась и матрица устройства — теперь, при прежних параметрах, экран ноутбука обеспечивает расширенный цветовой охват — 100% sRGB.
Еще одной интересной особенностью нового Mi Notebook Pro стала поддержка фирменной технологии мгновенного обмена данными со смартфоном. Вместе с грядущим RedmiBook 14 Ryzen Edition, этот ноутбук станет первым, поддерживающим данную разработку Xiaomi. К слову, старт продаж обоих ноутбуков начнется в один день — 1 ноября. Стоимость топовой версии Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition с Intel Core i7-10510U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 1 ТБ на борту составит 990 долларов.