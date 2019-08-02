Xiaomi представила новые игровые ноутбуки

Компания Xiaomi представила на китайской выставке ChinaJoy 2019 новые игровые ноутбуки Mi Gaming Laptop 2019 в Шанхае. Вид ноутбуков не изменился, а вот начинка установлена более современная.

В серию вошли три версии. Все они оснащаются 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и заключены в металлический корпус.