Xiaomi представила новые игровые ноутбуки

Компания Xiaomi представила на китайской выставке ChinaJoy 2019 новые игровые ноутбуки Mi Gaming Laptop 2019 в Шанхае. Вид ноутбуков не изменился, а вот начинка установлена более современная.
В серию вошли три версии. Все они оснащаются 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и заключены в металлический корпус.
Предлагаются такие конфигурации Mi Gaming Laptop 2019:
- Процессор Intel Core i5-9300H, графика GeForce GTX 1660 Ti, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ — за $1086
- Процессор Intel Core i7-9750H, графика GeForce GTX 1660 Ti, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ — за $1246
- Процессор Intel Core i7-9750H, графика GeForce RTX 2060, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ — за $1304