Xiaomi представила новый недорогой ноутбук для учебы

Ноутбук получит 14-дюймовый FullHD-дисплей, вебкамеру с разрешением HD, два динамика по 2 Вт и все основные стандарты связи, такие как Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Из портов здесь USB 3.1 Gen 1, USB 2.0, HDMI и аудиоразъем для наушников. Работать устройство от одного заряда способно до 10 часов.

Что же касательно цены, то за Mi Notebook 14 e-Learning Edition попросят 470 долларов или 37,600 рублей. С учетом того, что здесь уже установлена Windows 10 Home, цена очень и очень приятная.