Xiaomi представила новый недорогой ноутбук для учебы
Называется новинка лаконично: Mi Notebook 14 e-Learning Edition. Внешне она чем-то напоминает MacBook Air, но лишь те модели, которые выходили до Retina-эпохи. Что же касательно железа устройства, то тут все достаточно неплохо: процессор Intel Core i3-10110U 10-го с частотой 2,1 ГГц, графика Intel UHD Graphics 620, 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 и SSD-накопитель на 256 ГБ.
Ноутбук получит 14-дюймовый FullHD-дисплей, вебкамеру с разрешением HD, два динамика по 2 Вт и все основные стандарты связи, такие как Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Из портов здесь USB 3.1 Gen 1, USB 2.0, HDMI и аудиоразъем для наушников. Работать устройство от одного заряда способно до 10 часов.
Что же касательно цены, то за Mi Notebook 14 e-Learning Edition попросят 470 долларов или 37,600 рублей. С учетом того, что здесь уже установлена Windows 10 Home, цена очень и очень приятная.