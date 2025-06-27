Xiaomi представила Pad 7S Pro — первый планшет с фирменным чипом XRing O1 и зарядкой 120 Вт

Устройство получило тонкий металлический корпус (5,8 мм, 576 г), 12,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3200 × 2136 пикселей и частотой 144 Гц. За автономность отвечает аккумулятор на 10 610 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт через порт USB Type-C 3.2 Gen 1.

Планшет оборудован системой из шести динамиков с поддержкой Dolby Atmos, основной камерой на 50 Мп и фронтальной на 32 Мп. Есть поддержка стилуса и подключения клавиатуры, что делает Pad 7S Pro удобным вариантом для работы, учебы и творчества.