Xiaomi представила самый мощный игровой ноутбук за свою цену Redmi G Pro 2024

Система охлаждения с двумя вентиляторами и медными трубками эффективно отводит тепло, позволяя ноутбуку работать без перегрева даже под высокой нагрузкой.

При этом важно понимать, что Redmi G Pro 2024 – это не просто мощный игровой ноутбук, но и стильный аксессуар. Его корпус выполнен из алюминиевого сплава и имеет строгий дизайн.