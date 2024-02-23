Xiaomi представила самый мощный игровой ноутбук за свою цену Redmi G Pro 2024

Xiaomi представила самый мощный игровой ноутбук за свою цену Redmi G Pro 2024За новинку просят около 120 тыс рублей
За (примерно) 120 тыс рублей компания предлагает настоящего игрового монстра. Сердцем ноутбука является процессор Intel Core i9-14900HX 14-го поколения, а за графику отвечает мощная видеокарта NVIDIA RTX 4060 Laptop.
Вместе с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 512 ГБ SSD-накопителем они обеспечивают плавный геймплей даже в самых требовательных играх. Новинка получила 16.1-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц.
Система охлаждения с двумя вентиляторами и медными трубками эффективно отводит тепло, позволяя ноутбуку работать без перегрева даже под высокой нагрузкой.
При этом важно понимать, что Redmi G Pro 2024 – это не просто мощный игровой ноутбук, но и стильный аксессуар. Его корпус выполнен из алюминиевого сплава и имеет строгий дизайн.