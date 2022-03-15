Xiaomi представит мощный 10-ядерный ноутбук RedmiBook Pro в ближайшие дни

И если о смартфонах достаточно давно известно практически всё, то характеристики свежего мобильного компьютера компании — это что-то новое. Так, в основу девайса ляжет процессор Intel Core i7-12650H 12-го поколения.

Чип может похвастаться 10 ядрами: 6 высокопроизводительными и 4 энергоэффективными. Также он способен разгоняться до 4,7 ГГц при энергопотреблении в 45 Вт.