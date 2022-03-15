Xiaomi представит мощный 10-ядерный ноутбук RedmiBook Pro в ближайшие дни

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 09:11
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Xiaomi представит мощный 10-ядерный ноутбук RedmiBook Pro в ближайшие дниУстройство уже неплохо показало себя в синтетических тестах
На 17 марта, судя по всему, назначено множество интересных презентаций. Исключением не стала и Xiaomi, которая покажет в этот день новые смартфоны и ноутбук — Redmi K50 и RedmiBook Pro (2022).
И если о смартфонах достаточно давно известно практически всё, то характеристики свежего мобильного компьютера компании — это что-то новое. Так, в основу девайса ляжет процессор Intel Core i7-12650H 12-го поколения.
Чип может похвастаться 10 ядрами: 6 высокопроизводительными и 4 энергоэффективными. Также он способен разгоняться до 4,7 ГГц при энергопотреблении в 45 Вт.
Сообщается, что новый RedmiBook набирает 1800 баллов в одноядерном и 11872 баллов в многоядерном тестировании.
На данный момент не так много дополнительной информации о RedmiBook Pro (2022). Но учитывая, что анонс состоится уже 17 марта, ждать подробностей осталось не так уж и долго.
Источник: GSMArena