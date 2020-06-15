Xiaomi проверила на прочность механизм крышки своего нового ноутбука Mi NoteBook 14 Horizon Edition

Сам ролик длится аж 12 часов, на протяжении которых новенький ноутбук без остановки открывали и закрывали, проверяя тем самым на прочность шарнирный механизм устройства. Что интересно, для данного тестирования Xiaomi использовала разработанную ею автоматизированную установку с бесшумным шаговым двигателем.

Стоит отметить, что таким необычным образом компания доказала способность их ноутбука выдержать 25 000 открытий и закрытий, при этом представители Xiaomi отдельно уточнили, что устройство способно выдержать еще большее количество циклов.