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Xiaomi работает над новым планшетом впервые с 2018 года
Анонс которого может состояться совсем скоро
Xiaomi производит огромное количество товаров, но основным спросом все же пользуются ее смартфоны. А ведь было время, когда китайский производитель был также известен, как компания, выпускающая отличные планшеты по невысокой цене. И вот, если верить словам старшего директора по новой продукции компании Ли Чуанци, Xiaomi работает над новым планшетом впервые с 2018 года.
Стало об этом известно благодаря ответам на вопросы со стороны топ-менеджера, один из которых поднимал тему ухода компании с рынка планшетов. В итоге господин Чуанци заявил, что компания намерена продолжить свою деятельность в данном сегменте и никуда уходить не планирует.
Таким образом, вполне вероятно, что уже совсем скоро нас может ожидать анонс условного Xiaomi Mi Tab 5. А учитывая, что уже совсем скоро состоится Mi Fan Festival, приуроченный к 10-летнему юбилею компании, на котором должны представить сразу 22 новых продукта, вполне вероятно, что именно в рамках данного мероприятия и будет представлен новый планшет Xiaomi.