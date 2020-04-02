Xiaomi работает над новым планшетом впервые с 2018 года

Стало об этом известно благодаря ответам на вопросы со стороны топ-менеджера, один из которых поднимал тему ухода компании с рынка планшетов. В итоге господин Чуанци заявил, что компания намерена продолжить свою деятельность в данном сегменте и никуда уходить не планирует.

Таким образом, вполне вероятно, что уже совсем скоро нас может ожидать анонс условного Xiaomi Mi Tab 5. А учитывая, что уже совсем скоро состоится Mi Fan Festival, приуроченный к 10-летнему юбилею компании, на котором должны представить сразу 22 новых продукта, вполне вероятно, что именно в рамках данного мероприятия и будет представлен новый планшет Xiaomi.