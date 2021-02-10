Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 15:02
Xiaomi раскрыла главные особенности нового производительного ноутбука RedmiBook Pro накануне анонса
Спойлер: компания осталась верна своим принципам в подходе к железу
Через две с небольшим недели Xiaomi анонсирует свой новый недорогой флагман — Redmi K40. Но, как стало известно, в этот день нас ждёт не только смартфонная презентация, т.к. компания готовит к этому дню и анонс нового производительного ноутбука RedmiBook Pro.
Китайский ИТ-гигант остался верен себе и не стал делать секрета из особенностей грядущей новинки. Как пишет FoneArena, в преддверии предстоящего мероприятия Xiaomi опубликовала ряд тизер-постеров нового ноутбука.
Так, из них стало известно, что в основу устройства лягут процессоры Intel 11-го поколения семейства Tiger Lake-H35. За графику в устройстве будет отвечать дискретный видеоадаптер NVIDIA GeForce MX450. Разрешение дисплея RedmiBook Pro составит 2К.
К сожалению, о цене устройства ничего неизвестно до сих пор. Но учитывая, что мы говорим о лэптопе от Redmi, можно ожидать, что цена будет более чем приятной.