Xiaomi раскрыла особенность своего нового топового ноутбука за несколько часов до анонса

Но вместе с тем китайская компания также готовит релиз своего нового топового ноутбука — Xiaomi Mi Notebook Pro 2022. Это стало известно из опубликованного накануне тизер-постера грядущей новинки:

Судя по рекламному постеру, главной особенностью портативного компьютера станет его размеры. Официальный рекламный слоган девайса гласит — «тоньше тонкого». Об этом же заявил и глава Xiaomi Лэй Цзюнь, сказав, что слоган устройства «полностью выражает эстетику лёгкости и тонкости».