Xiaomi раскрыла особенность своего нового топового ноутбука за несколько часов до анонса

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Xiaomi раскрыла особенность своего нового топового ноутбука за несколько часов до анонсаУдивить ему точно будет чем
Сегодня Xiaomi проведёт масштабную презентацию, на которой нас ждёт множество новинок: от флагманской линейки смартфонов Xiaomi 12S до Pro-версии фирменного браслета Xiaomi Mi Band 7.
Но вместе с тем китайская компания также готовит релиз своего нового топового ноутбука — Xiaomi Mi Notebook Pro 2022. Это стало известно из опубликованного накануне тизер-постера грядущей новинки:
Судя по рекламному постеру, главной особенностью портативного компьютера станет его размеры. Официальный рекламный слоган девайса гласит — «тоньше тонкого». Об этом же заявил и глава Xiaomi Лэй Цзюнь, сказав, что слоган устройства «полностью выражает эстетику лёгкости и тонкости».
Толщина Mi Notebook Pro 2022 составит всего 14,9 мм, при этом экран новинки также будет «исключительным». В основу ноутбука легла платформа Intel Evo, а его «сердцем» выступят процессоры Intel Core 12 серии P.