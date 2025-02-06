Xiaomi Redmi Pad SE стал самым продаваемым планшетом в России по итогам 2024 г.

В топ продаж по количеству вошли модели Redmi Pad SE, а также iPad 2021 года и Honor PAD X9. В денежном выражении на первом месте остался iPad 2021 года, за ним следуют несколько моделей от Redmi, в том числе Redmi Pad SE с диагональю 11 дюймов на 256 и 128 ГБ. Средняя цена планшетов на российском рынке осталась стабильной и составила около 20,3 тысячи рублей.

Сергей Зарайский, руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» Группы М. Видео-Эльдорадо, отметил, что планшеты с оптимальным соотношением цены и качества стали фаворитами среди покупателей. Redmi Pad SE и Redmi Pad 6 предлагают большие экраны, вместительные аккумуляторы и широкий объем памяти, что делает их удобными для работы, учебы и развлечений. В свою очередь, iPad 2021 года продолжает оставаться популярным среди пользователей, ценящих надежность и долговечность устройства.

МТС, в свою очередь, предоставил собственную статистику, согласно которой продажи планшетов в России в 2024 году установили исторический рекорд. В период с января по декабрь прошлого года было продано 3 миллиона устройств на общую сумму 61,7 млрд рублей, что на 23% больше в штуках и на 24% в денежном выражении по сравнению с 2023 годом.