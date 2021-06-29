Xiaomi сделает акцент на камере в своих будущих планшетах

Судя по данным китайского интернет-инсайдера Digital Chat Station, следующее за «пятёркой» поколение немного сменит вектор своего развития. Gizmochina пишет, что речь идёт об улучшении фотовозможностей устройства. Именно это ляжет в основу рекламной кампании условного Xiaomi Mi Pad 6.

Напомним, что в свою очередь Mi Pad 5 приписывают поддержку 5G, а также аккумулятор на 8720 мАч. В основу базовой версии устройства может лечь чип MediaTek Dimensity 1200, в то время как Pro-модификация получит Snapdragon 870 от Qualcomm.