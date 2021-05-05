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Сегодня в 15:01
Xiaomi скопировала особенности iPadOS для новых планшетов Mi Pad
Радует, что компания не забросила направление
Судя по последним утечкам, уже в мае состоится анонс новых планшетов Xiaomi — линейки Mi Pad 5. Устройствам уже успели «приписать» поддержку фирменного стилуса. Сейчас же выяснилось, что китайский техногигант скопировал особенности iPadOS для грядущих новинок.
Речь идёт об адаптированной панели Dock, которая появится в MIUI для Mi Pad. Как пишет XDA-Developers, реализована она будет примерно так же, как уже сейчас на iPadOS. При этом оболочка сохранит жестовое управление. Это, стоит отметить, лишь добавит сходства «планшетной» системы Xiaomi с решением от Apple.
Что интересно, источник, опубликовавший скриншоты, также подтвердил выход сразу трёх моделей в мае 2021 года: Nabu, Enuma и Elish. Все три оснастят дисплеями с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Разница будет заключаться лишь в размере экранов.
При этом ни один из планшетов не получит чип Snapdragon 888 в качестве основы. Максимальная модификация в линейке получит лишь Snapdragon 870.