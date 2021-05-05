Xiaomi скопировала особенности iPadOS для новых планшетов Mi Pad

Речь идёт об адаптированной панели Dock, которая появится в MIUI для Mi Pad. Как пишет XDA-Developers, реализована она будет примерно так же, как уже сейчас на iPadOS. При этом оболочка сохранит жестовое управление. Это, стоит отметить, лишь добавит сходства «планшетной» системы Xiaomi с решением от Apple.