Xiaomi снизила цену на свой топовый ноутбук

Происходит это по интересной схеме: желающий может оформить предзаказ на модель по сниженной цене, а в тот момент, когда будет объявлено начало распродажи, покупатель получает гаджет по акционной стоимости. Так, китайский гигант Xiaomi решил установить эти условия на топовый ноутбук Notebook Pro 15,6.

Скидка распространяется на модификацию Mi Notebook Pro 15,6 на базе процессора Core i5-8250U, с объемом памяти в 256 Гб. Напомним, что ранее этот ноутбук был доступен по стоимости 780 долларов, а на данный момент, цена на товар представлена уже по цене равно 675 долларам.