Xiaomi улучшила недорогой ноутбук RedmiBook Pro, заменив в нём процессор на более производительный

Xiaomi улучшила недорогой ноутбук RedmiBook Pro, заменив в нём процессор на более производительныйВсем бы иметь подобную связь с фанатами
Практически с самого выхода ноутбука RedmiBook Pro 14 2022, пользователи жаловались на маломощность его процессора. Ведь и вправду — в основе устройства лежали чипы Intel Core 11-го поколения, да ещё и U-серии.
Фото: Gizmochina
Xiaomi прислушалась к обратной связи от фанатов и представила обновлённую версию своего ноутбука. Теперь девайс оснащается Intel Core i5-12500H, который куда мощнее своего предшественника.
Что интересна, цена новинки также приятно удивила — за неё китайская компания просит всего 690 долларов. Дисплей RedmiBook Pro остался без изменений — он всё так же 14-дюймовый, с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц.
ITHome
Оперативной памяти в ноутбуке 16 ГБ, а внутренний SSD-накопитель объёмом 512 ГБ. Средняя автономность, по заявлениям самой Xiaomi, составляет около 9,5 часов работы от аккумулятора.