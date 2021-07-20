Xiaomi впервые показала свой новенький планшет Mi Pad 5

Судя по изображению, планшет получит безрамочный дизайн. Также в нижней части публикации можно заметить, что устройство оснастят 120 Гц дисплеем с разрешением 2К и чипом Snapdragon 860 в качестве основы. Такой же, к слову, стоит в смартфоне POCO X3 Pro.

Ожидается, что анонс девайса состоится в августе, одновременно с Mi Mix 4 и MIUI 13. Также более ранние утечки утверждают, что вместе с версией на Snapdragon 860, Xiaomi также покажет планшет на базе Snapdragon 870.