Xiaomi впервые показала свой новенький планшет Mi Pad 5

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Xiaomi впервые показала свой новенький планшет Mi Pad 5Наконец-то мы знаем, как будет он выглядеть!
Последние полгода по сети ходит множество слухов о грядущей новинке Xiaomi — планшете Mi Pad 5. Устройство какую только внешность не приписывали: начиная от «всё останется как раньше» до «это будет точная копия iPad Pro».
И вот, настало время закончить с различного рода спекуляциями на тему. Ведь сама компания-производитель наконец-то опубликовала постер, на котором и изобразила долгожданную новинку, сообщает Gizmochina.
Судя по изображению, планшет получит безрамочный дизайн. Также в нижней части публикации можно заметить, что устройство оснастят 120 Гц дисплеем с разрешением 2К и чипом Snapdragon 860 в качестве основы. Такой же, к слову, стоит в смартфоне POCO X3 Pro.
Ожидается, что анонс девайса состоится в августе, одновременно с Mi Mix 4 и MIUI 13. Также более ранние утечки утверждают, что вместе с версией на Snapdragon 860, Xiaomi также покажет планшет на базе Snapdragon 870.