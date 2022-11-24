Xiaomi впервые привезла ноутбук Redmi в Россию. Первые покупатели получат беспроводные наушники за 1 рубль

Xiaomi впервые привезла ноутбук Redmi в Россию. Первые покупатели получат беспроводные наушники за 1 рубльДостойный аппарат, особенно за свою цену
Впервые с момента анонса первого ноутбука RedmiBook, компания Xiaomi привезла его в Россию. Пока что россиянам доступна лишь одна модель — RedmiBook 15.
На выбор имеется две модификации — Intel Core i3-1115G4 и 256 ГБ SSD либо Intel Core i5-11320H с 512 ГБ SSD. Оба варианта имеют по 8 ГБ оперативной памяти, а просят за них 39 990 и 49 990 рублей соответственно.
При этом в честь дебюта линейки в России, компания решила провести акцию. В рамках неё первые покупатели получат беспроводные наушники Redmi Buds 3 или Redmi Buds 3 Pro за символический 1 рубль.
Из прочего стоит отметить, что обе модификации имеют 15,6-дюймовой дисплей с разрешением FullHD, поддерживают Wi-Fi 5 подключение и Bluetooth 5.0. Из коробки ноутбук идёт с Windows 11 Home на борту, а от одного заряда устройство способно прожить до 10 часов.