Xiaomi впервые привезла ноутбук Redmi в Россию. Первые покупатели получат беспроводные наушники за 1 рубль

На выбор имеется две модификации — Intel Core i3-1115G4 и 256 ГБ SSD либо Intel Core i5-11320H с 512 ГБ SSD. Оба варианта имеют по 8 ГБ оперативной памяти, а просят за них 39 990 и 49 990 рублей соответственно.

При этом в честь дебюта линейки в России, компания решила провести акцию. В рамках неё первые покупатели получат беспроводные наушники Redmi Buds 3 или Redmi Buds 3 Pro за символический 1 рубль.