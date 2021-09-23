Xiaomi выпустила два новых игровых ноутбука с видеокартами NVIDIA RTX

Одна из версий Redmi Gaming Notebook 2021 построена на 6-ядерном Intel Core i5-11260H с тактовой частотой 2,6 ГГц с возможностью разгона до 4,4 ГГц. Устройство получило видеокарту GeForce RTX 3050. Вторая версия основана на 8-ядерном процессоре AMD Ryzen 7 5800H с тактовой частотой 3,2 ГГц с возможностью разгона также до 4,4 ГГц. Видеокарта – NVIDIA RTX 3060.

На оба ноутбука установлена память 16 ГБ DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц и накопитель PCIe, в обеих версиях объём – 512 ГБ. Также ноутбуки получили полноразмерную клавиатуру с тремя уровнями подсветки и ходом клавиш 1,5 см.

У обоих устройств дисплеи 16,1’’ с разрешением FHD, частота обновления – 144 Гц, широкий угол обзора, который составляет 178 градусов, 100% охват цвета sRGB и яркость до 300 нит.

Рекомендуемая цена на устройства Redmi Gaming Notebook 2021 с процессором Intel составляет $880, в продажу поступит 23 сентября. Ноутбук с процессором AMD можно будет приобрести за $1080 с 28 сентября.