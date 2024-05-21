Xiaomi выпустила глобальную версию планшета Redmi Pad Pro

Планшет оснащен аккумулятором на 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. В нем установлены четыре динамика с Dolby Atmos и два микрофона. Обе камеры имеют разрешение 8 Мп.

Для подключения доступны Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и аудиоразъем 3.5 мм. Корпус выполнен из металла, вес составляет 571 грамм.

Цены в евро и фунтах стерлингов: 6//128 ГБ — €299.90/£269.00, 8/256 ГБ — €349.90 / £349.90.