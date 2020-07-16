Xiaomi выпустила новый доступный ноутбук на мощном процессоре

На данный момент доступны две модели ноутбука: с процессорами Intel Core i7-1065G7 и Intel Core i5-1035G1. Объем оперативной памяти на всех версиях составляет 16 ГБ, а постоянная память представлена накопителем на 512 ГБ. За производительность при графических нагрузках будет отвечать дискретная видеокарта от NVIDIA — GeForce MX350 с 2 ГБ видеопамяти стандарта GDDR5. Размер экрана новинки составляет 16 дюймов.

Аккумулятор ноутбука позволяет проработать устройство от одного заряда до 12 часов, при этом заряжается Redmibook 16 от 0 до 50% примерно за 30 минут. Цена новинки стартует с отметки 714 долларов.