Xiaomi выпустила Pro-версию своего самого лучшего планшета

Xiaomi выпустила Pro-версию своего самого лучшего планшетаПо крайне демократичной цене
Устройство получило достаточно большой 12,4-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS, поддерживающий HDR10 и частоту обновления 120 Гц. В основу аппарата лёг чип Snapdragon 870 от Qualcomm — здесь ничего нового.
При этом в устройстве нашлось место увеличенному 10 000 мАч аккумулятору. Есть поддержка быстрой зарядки на 67 Вт.
Ещё одним заметным улучшением в планшете является фронтальная камера — теперь она может делать снимки разрешением 20 Мп. По словам Xiaomi, новенький Mi Pad 5 Pro может делать более качественные селфи, чем iPad Pro от Apple.
На выбор пользователям представлено несколько модификаций новинки. Версия на 6/128 ГБ будет стоить 415 долларов, 8/256 ГБ вариант – 490 долларов, а топовая, с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной, обойдётся уже в 595 долларов.