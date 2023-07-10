Xiaomi выпустила свой недорогой планшет Pad 6 за пределами Китая

Устройство получило крайне привлекательную цену, а также различные варианты конфигурации. Новый планшет доступен в трёх цветах и обладает современными характеристиками.

Pad 6 получил 11-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2880 x 1800 пикселей.

Новинка оснащена процессором Snapdragon 870, поддерживает зарядку мощностью 33 Вт и имеет аккумулятор ёмкостью 8840 мАч. Также устройство может похвастаться 8-мегапиксельной селфи-камерой.

Что же до цен, то версия 6/128 ГБ стоит от $437, вариант 8/128 ГБ — $469, а конфигурация 8/256 ГБ — $491. При этом до сих пор неизвестно, как скоро на европейском рынке появится Pro-версия планшета.