Xiaomi выпустила свой самый дешёвый ноутбук

Компания Xiaomi представила новую версию недорогого ноутбука под брендом Redmi. Ранее RedmiBook 14 был доступен в версиях с процессорами Intel Core i5 и Core i7.

Теперь RedmiBook 14 предлагается на китайском рынке также в варианте с Intel Core i3 по цене от 465 долларов. В JD.com модель даже можно ухватить за 436 долларов.

Ноутбук в процессором Core i3-8145U восьмого поколения оснащается 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на твёррдотельном накопителе. В остальном он повторяет дизайн и особенности своих более дорогих собратьев.

Ноутбук оснащается 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD с тонкими рамками. Толщина составляет 17,95 мм, а весит ноутбук 1,5 кг. Заявленное время автономной работы достигает 10 часов. Аккумулятор можно зарядить на 50% за 35 минут, если ноутбук выключен.